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Depremzede Çiftçi Sera Kuruyor

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Hatay'da çiftçi Servet Ertaş, kış şartlarında 20 dönümlük tarlasına sera kurarak erkenci kabak yetiştiriyor.

02.01.2025 09:17
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Depremzede çiftçi kış şartlarında üretime devam etmek için tarlasına sera kuruyor

Hatay'da bir çiftçi 20 dönümlük tarlaya ektiği erkenci kabağı, zorlu kış şartlarına karşı sera kuruyor

Çiftçi Servet Ertaş: "Hedefimiz kabağı erken yetiştirip erken hasat etmek olacak"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 20 dönümlük tarlaya erkenci kabak eken çiftçi Servet Ertaş, mahsulü soğuktan korumak için sera kurarken Mart ayında yapacağı hasattan kabağın kilogram fiyatını 50 TL'den satmayı planlıyor.

Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden biri olan Hatay'da depremzede çiftçi kış şartlarında üretmek için tarlasına sera kurmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Servet Ertaş, kış mevsiminde olması ve soğuğa rağmen kabak ekimine başladı. Ertaş, erkenci kabak yetiştirmek için 20 dönümlük tarlasını seraya çevirmeye başladı. Depremzede çiftçi, zorlu şartlarda yetiştirdiği kabağın mahsulünü Mart ayında yaparak kilogram fiyatını 50 TL'den satmayı planlıyor.

"Hedefimiz kabağı erken yetiştirip, erken hasat etmek olacak"

20 dönümlük tarlada kabağı erken yetiştirip erken hasat etmek isteyen çifçti Servet Ertaş, "Kabak ekimine hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 20 dönüme kabak ekeceğiz ve onun için hazırlık içerisindeyiz. Yılbaşından sonra ekime başlayacağız. Ektikten sonra da Mart ayında hasat etmeyi düşünüyoruz. Erken olduğu için erkenci kabak oluyor. Önümüz kış olduğu için sera yapmamız lazım. Çünkü ortamı sıcak tutmamız gerekiyor. Erken yetiştireceğimiz için böyle yapmamız lazım. Bu kış don ve soğuk geçecek. O yüzden serayla koruyacağız. Kabağın hasadını yaptıktan sonra 50 TL'den satmayı düşünüyoruz. Çünkü Mart ayı biraz erken oluyor ama ilk yetiştireceğimiz için biraz pahalı olur diye umut ediyoruz. Yaptığımız serada; kabağı soğuktan ve dondan koruyacak şekilde planladık. Demirle ve iple de serayı sağlamlaştırmada kullanıyoruz. O ipler sayesinde yağmurdan ve soğukta çökmemesi için demir ve ipi kullandık. Kabak ekimi yaptığımızda serayı açıp yapacağız. 3 örtüyle sera yapacağız. Çünkü ancak soğuktan koruyacak. Hedefimiz kabağı erken yetiştirip erken hasat etmek olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Hatay, Tarım, Son Dakika

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