Depremzede kadın, annesini ve oğlunu kaybetti, kendisi omurilik felçli kaldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde annesini ve 10 aylık oğlunu kaybeden kadın, tavanın çökmesi ile omurilik felci geçirdiği için iki çocuğuna bakamaz hale geldi. Afetzede kadının tek isteği, iyileşip çocuklarına bakabilmek.
Onikişubat ilçesi Hasancıklı konteyner kentte hayatını sürdüren 38 yaşındaki Ayşe Bayrak, depremde annesini ve 10 aylık bebeğini kaybetti. Oturduğu apartmanın 3-4 saniye içerisinde çöktüğünü söyleyen Bayrak, "6 Şubat depremde çarşı merkezde 3 çocuğumla birlikte depreme yakalandım. Emek Apartmanı'nda oturuyordum. Deprem esnasında annemi ve 10 aylık oğlumu kaybettim. İki çocuğum ve ben kurtarıldık. Ben omurilik felci kaldım. Fizik tedavi görüyorum. Evimiz 3-4 saniye içerisinde tamamen çöktü. Çocuklarım yaşam üçgeni dediğimiz iki koltuk arasında kaldı. Küçük oğlum kucağımdaydı. Tavan çökünce, ben ayaktaydım oturmaya bile fırsat bulamadan tavan vurdu ve yere düşürdü. Oğlum karnım ve bacak arama sıkıştı. Tavan çökünce direkt başından aşağıya belimi kıra kıra indi, omuriliğime kitlendi. ve ben o esnada bacaklarımı kaybettiğimi anladım ve şok geçirdim" dedi.
"Ailemin seslerini duyunca kendi adıma değil ama çocuklarım adına çok sevindim"
Oğlunu 2 saat içinde kaybettiğini belirten Bayrak, "Oğlumu da ellerim arkaya fırladığı için çıkaramadım. Oğlumu 2 saat içinde kaybettim. Oğlumun kaybetmeden önce hırıltılarını duydum. Ellerimi zorla arkadan çektim ve parmağımla ağzını yokladığımda son nefesini veriyordu ve kumlar dolmuştu. Parmağımla çektim ve tekrar bir hırıltısı geldi. Tekrar parmağımı götürdüğümde dili boğazına kaçmıştı. İlk iki buçuk saat içerisinde oğlumu kaybettim. İki çocuğum daha vardı. Kızımın sesi hiç çıkmıyordu. Onu da kaybettiğimi düşünüyordum. ve benim durumum gittikçe kötüye gidiyordu. Bir tek oğlumun sesi geliyordu, 'anne biz buradan nasıl çıkacağız, biz buradan çıkamayacağız, öleceğiz' diyordu. Ben de onu teselli etmek için, daha çok panik olmaması için, o halimle bile, oğlum yapacak bir şey, Rabbim büyük, çıkarırsa çıkarır çıkarmazsa teslim olacağız gibi teselli ediyordum" ifadesini kullandı.
"Biz nasıl bağırıyorsak komşularımın da sesleri hep geliyordu" diyen Bayrak, "Sabah olduğunda ailemin dışarıdan sesleri geliyordu. Ailemin seslerini duyunca kendi adıma değil ama çocuklarım adına çok sevindim, onların kurtulacağı için. Akrabalarım beni kurtarırken ben kendimi kaybetmişim. Ben gözlerimi hastanede açtım" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da ABD'den yeni gelmiş bir doktorla görüştüğünü, omurilik pili ve hücre yenilenmesini içeren bir tedaviden bahsettiğini, ayağa kalkabilmesi için bir ihtimal olan bu özel tedavi için 2 milyon 200 TL istendiğini anlatan Bayrak, "Bu rakam bizim için çok yüksek. Şu an elimizden bir şey gelmiyor tekrar ayağa kalkabilmem için" diye konuştu.
(FZL-FKE-SO-Y)
Son Dakika › Güncel › Depremzede Kadın, Annesini ve Oğlunu Kaybetti, Kendisi Omurilik Felçli Kaldı - Son Dakika
MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.
2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi.
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı konuşmacı şekli ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplara akıllara Bahar Candan'ı getirdi.
Ankara'da kalabalıktan faydalanan bir şahıs, halk otobüsüne büyük tuvaletini yaptı. Cep telefonuyla otobüsün içini görüntüleyen şoför yaşanan olaya "Adam büyük abdestini yapmış otobüse, böyle bir şey var mı ya" sözleriyle tepki gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, akraba evlilikleri bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı. Akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il Şanlıurfa oldu. En az görüldüğü iller ise Karabük, Kütahya ve Balıkesir oldu. Ayrıca, çocuk yaşta evliliklerde azalma görüldü ve en çok evlilik temmuz ayında gerçekleşti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademi emeklilikle ilgili beklenti içinde olanlar için net konuştu. Işıkhan, kademeli emeklilik ve staj konusunda bir çalışmalarının olmadığını söyledi.
Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi tarafından kandırıldığını söyleyen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran adam, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Programda sevgilisiyle yüzleşirken öfkeden deliye dönen adam, üstünü başını yırttı.
Danimarka'da, Başbakan Mette Frederiksen'in evinden yaptığı paylaşım ülkeyi ikiye böldü. Frederiksen'in tavuklarla birlikte soğanları da aynı tahtada kestiğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı "Şaka mı yapıyorsun?", "Sebzelerle çiğ tavuğu aynı kesme tahtasında kesemezsin, ciddi misin?" sözleriyle tepki gösterirken, bir kısmı da bunun önemsiz bir detay olduğuna değindi. Başbakan tepkiler sonrası açıklama yapmak durumunda kaldı.
Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket sonrası aldığı 1 maçlık cezaya, sosyal medya hesabında yaptığı yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?