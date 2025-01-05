Depremzede Kadın Takı Tasarımıyla Hayata Döndü - Son Dakika
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Depremzede Kadın Takı Tasarımıyla Hayata Döndü

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Kahramanmaraş'ta depremzede Serap Işık, kursla takı tasarlayıp ev ekonomisine katkı sağlıyor.

05.01.2025 10:05
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Depremden sonrası kursa gitti, kendi işini kurdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çocuk annesi kadın, deprem sonrası gittiği takı tasarım kursunda kendini geliştirip, ev ekonomisine katkıda bulunmaya başladı.

Depremzede 26 yaşındaki bir çocuk annesi Serap Işık, kötü günleri atlatmak için açılan takı tasarım kursuna katıldı. Burada kedini geliştiren Işık, yaptığı ürünleri Türkoğlu ilçesinde parkta sergileyip satarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor.

"İşin eğitimini aldım"

Hepsinin el emeği göz nuru olduğunu söyleyen Işık, "Ben konteyner kentte oturuyorum. Depremden sonra bu işi yapmaya başladım. İşin eğitimini aldım. Daha sonra örgü gibi kurslara gittim. Kurslardan sonra kendimi bu alanda geliştirdim. Hediyelik eşya yapıp satıyorum. Kendi el emeğimle yaptığım ürünleri sergileyerek satıyorum" dedi.

"Bu iş bana mutluluk veriyor"

Depremden sonra bunalıma girdiğini anlatan Işık, "Bir tane çocuğum var. Depreme yakalandığımızda çocuğun 5 aylıktı. Konteynerde kafamı dağıtamadığım için kursa katıldım. Bu iş bana mutluluk veriyor. Bu işi yaptıkça rahatladığımı fark ettim. Kendimi daha çok geliştirdim ve şu an iyi bir aşamaya geldim. Burada kolye, yüzük, inci kolye, ahşap tepsiler yapıyorum "ifadesini kullandı.

"İnsanın kendi parasını kazanmak bir başkaldırış değil"

Çocuğumun geleceği için yatırım yaptığını belirten Işık, şöyle devam etti: "Kendi paramı kazanmak çok güzel bir duygu. Bebeğim 2 yaşında ve onun adına bir hesap açtım. Onun geleceği için yatırım yapıyorum. Kadınlar kendi parasını kazanmalı ve kendi ayaklarını üzerinde durabilmeli. Bu baş kaldırış değil aslında bu kadınların özgüveni için çok önemli. Bir kadının kendi kazandığı parayla bir şeyler alması çok farklı."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremzede Kadın Takı Tasarımıyla Hayata Döndü - Son Dakika

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