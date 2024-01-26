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Osmaniye'de depremzede öğrencilere moral etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Osmaniye'de depremzede öğrencilere moral etkinliği düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Osmaniye'de depremzede öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. Karaçay Konteyner Kent'te gerçekleştirilen etkinlikte, yarıyıl tatilinde olan öğrencilere motivasyon amaçlı gösteriler sunuldu. Öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi ve çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlikle konteyner kentte kalan öğrencilerin moralinin yükseltilmeye çalışıldığı belirtildi.

Osmaniye\'de depremzede öğrencilere moral etkinliği düzenlendi
26.01.2024 - 17:53,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Osmaniye'de depremzede öğrenciler için moral etkinliği gerçekleştirildi.

Karaçay Konteyner Kent'te düzenlenen etkinlikte, yarıyıl tatilinde olan depremzede öğrencilere motivasyon amaçlı gösteriler sunuldu.

Etkinliğe katılan öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlikle konteyner kentte kalan öğrencilerin morallerini yükseltmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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