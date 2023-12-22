 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremzedelere mantı ikramından çeşitli görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedelere mantı ikramından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki depremzedelere, kış gündönümü kutlamalarının vazgeçilmez yiyeceği olan mantı ikram edildi. Mantı, Çin ay takvimindeki Dongzhi gününde tüketilen bir yiyecek olarak biliniyor.

Depremzedelere mantı ikramından çeşitli görüntüler
22.12.2023 - 17:28,
Abone Ol

Depremzedelere mantı ikramından çeşitli görüntüler

Çin ay takvimine göre bu Cuma günü, Dongzhi olarak da bilinen kış gündönümü.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Jishishan ilçesindeki geçici yerleşim yerinde kalan depremzedelere, Dongzhi kutlamalarının olmazsa olmaz yiyeceklerinden biri olan mantı ikram edildi.

Çin'in kuzeyindeki geleneklere göre mantı, Çin ay takvimindeki 24 güneş döneminin 22'ncisi olan Dongzhi gününde mutlaka tüketilen bir yiyecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jishishan'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Yemek, Deprem, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelere mantı ikramından çeşitli görüntüler - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül ÇEVKO Vakfı'ndan Haberler.com'a Ödül
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:05:26. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzedelere mantı ikramından çeşitli görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement