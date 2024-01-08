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Depremzedelere Öğrencilerden Atkı ve Bere Yardımı - Son Dakika
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Depremzedelere Öğrencilerden Atkı ve Bere Yardımı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da lise öğrencileri, atık iplerle ördükleri atkı, bere, boyunluk ve patikleri konteyner kentlerdeki anaokullarında öğrenim gören çocuklara dağıttı. Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeni Sultan Özel'in başlattığı 'Isıtan Eller Projesi' kapsamında öğrenciler, ders dışı zamanlarda okul bahçesinde örgü örmeyi öğrendi ve evlerinde aileleriyle birlikte ördükleri ürünleri okula getirdi. Bu ürünler, Malatya'daki konteyner kentlerdeki miniklere dağıtıldı. Proje sayesinde öğrenciler hem sosyal yardımlaşma duygusunu yaşadı hem de boş zamanlarını daha faydalı bir şekilde değerlendirdi.

Depremzedelere Öğrencilerden Atkı ve Bere Yardımı
08.01.2024 - 12:04,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da lise öğrencilerinin atık iplerle ördüğü atkı, bere, boyunluk ve patikler, konteyner kentlerdeki anaokullarında öğrenim gören çocuklara dağıtıldı.

Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeni Sultan Özel, konteyner kentlerde misafir edilen afetzedelere destek için "Isıtan Eller Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje için velilerden evlerindeki daha önce bir şeyler örüp artanını kaldırdıkları ipleri isteyen ve atık iplerin okuldaki "Atık İp Toplama Kutusu"nda toplanmasını sağlayan Özel, öğrencilerine ders dışı zamanlarda okul bahçesinde örgü örmeyi öğretti.

Örmeyi öğrenen öğrenciler, evlerinde aileleriyle ördükleri atkı, bere, boyunluk ve patikleri okula getirdi.

Doğada çabuk çözünen hediye paketlerine konulan ürünler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki konteyner kentlerde kurulan anaokullarında eğitim görmekte olan miniklere dağıtıldı.

Öğretmen Sultan Özel, AA muhabirine, projenin en önemli amacının sosyal yardımlaşma olduğunu söyledi.

"Yüzlerini güldürmek istedik"

Depremi birlikte yaşadıklarını, sonraki zorlukları herkesin hissettiğini anlatan Özel, "Konteyner okullarda öğrenim görmek zorunda kalan öğrencilerimize destek olmak, bir nebze onların yüzlerini güldürmek istedik. Projemizin sosyal kültürel boyutunun yanı sıra kültür aktarımı boyutu da var. Kültür aktarımı şeklinde ninelerimiz torunlarıyla, halalarımız, teyzelerimiz yeğenleriyle, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte örgü ördüler." diye konuştu.

Orlon iplerin polimer maddeler olduğunu aktaran Özel, "Polimer maddeler doğada oldukça geç sürede bozuluyor. Dolayısıyla çevreye ciddi zararları var. Biz bu sayede aslında doğamızı, çevremizi de korumuş oluyoruz. İpleri topladık ve faydalı ürünlere dönüştürdük. Bu şekilde sıfır atık kapsamında faydası da oldu. Öğrencilerimiz kendi elleriyle ördükleri eşyaları öğrencilere, mağdur çocuklara hediye etti. Onların mutluluğunu paylaştı. Onların yüzlerinin gülmesi gerçekten bizler için çok mutluluk vericiydi." ifadesini kullandı.

Özel, ördükleri ürünlerle 200 çocuğu sevindirdiklerini ifade etti.

Hediye dağıtımı sırasında öğrencilerin hazırladıkları hamur işlerini de miniklere ikram ettiğini belirten Özel, "Örgü örmenin terapi yönü de var. Öğrencilerimiz sosyal medya, dijital bağımlılık durumlarına en azından bir ara verdi. Zamanlarını daha faydalı şekilde kullanmaları gerektiğini öğrendiler." dedi.

Kaynak: AA
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İmam Hatip Liseleri, Sadreddin Konevi, Kahramanmaraş, Malatya, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

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