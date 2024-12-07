Dera'da Kontrol Terör Gruplarının - Son Dakika
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Dera'da Kontrol Terör Gruplarının

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki gruplar Dera'nın büyük bölümünü kontrol altına aldı, Suriye Ordusu yeniden konuşlandı.

07.12.2024 13:44
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(ANKARA) - İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin, Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Dera kentinin büyük bölümünü kontrolü altına aldığını bildirmesinin ardından; Suriye Ordusu'nun Ürdün sınırına yakın bir bölgede bulunan Süveyda ve Dera'da yeniden konuşlandığı iddia edildi.

Suriye devlet medyasında yer alan haberlere göre, Suriye Ordusu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dera ve Süveyda'da faaliyet gösteren güçlerimiz, terörist unsurların uzaktaki ordu kontrol noktalarına saldırmasının ardından, yeniden konuşlanıp yeniden mevzilenerek güvenlik kordonu oluşturuyor" denildi.

Suriyeli silahlı gruplar dün gece, Suriye'nin güneyinde, Ürdün sınırına yakın bir bölgede bulunan Dera şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriyeli sihalı grupların Dera kenti de dahil olmak üzere güneyde Dera kentinin büyük bölümünü kontrol altına aldığını aktarmıştı. Gözlemevi, "Yerel gruplar, Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetinde daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Rejim güçleri art arda çekilirken, şimdi vilayetin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyorlar" demişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Suriye'de yaşanan gelişmeler ışığında, orada ikamet eden ve bulunan Ürdün vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede Suriye topraklarını terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da, Suriye ordusu ile Suriyeli silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. HTŞ Terör örgütü öncülüğündeki silahlı gruplar İdlib, Hama ve Humus'ta da kontrolü ele geçirmişti.

Kaynak: ANKA

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