Dera\'ya 1500 Gıda Kolisi Dağıtıldı

Sivil toplum kuruluşu Fetih İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde ihtiyaç sahiplerine 1500 gıda kolisi dağıttı.

Fetih İnsani Yardım Vakfının Dera Valiliği koordinesinde gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetine, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ile Türk aktivistler ve akademisyenler katıldı.

Faaliyet kapsamında ihtiyaç sahiplerine toplam 1500 gıda kolisi dağıtıldı.

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine, devrik Baas rejimi döneminde çok büyük sıkıntıların yaşandığı Dera'da gıda dağıtım faaliyetine katıldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Suriye'deki kardeşlerimizin yaralarının sarılmasında, ülkenin yeniden imarında bütün kurumlarımızla elimizden geleni yapacağız." dedi.

Dera Valisi Enver Taha Zubi de Büyükelçi Köroğlu'yla şehrin ihtiyaçlarına dair, su şebekesi, okul ile sağlık altyapısının onarım çalışmaları konularında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Zubi, Suriye halkının yanında duran Türkiye'ye ve halkına teşekkür etti.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Banu Dalaman da Suriye'nin kuzeyini daha önce ziyaret ettiğini ancak ilk kez Dera'ya geldiğini belirtti.

Ülkenin ayağa kalkması ve altyapının yenilenmesi için en az 15 yıl gerektiğine işaret eden Dalaman, yaptırımların kalkması ve yeniden imar faaliyetlerinin başlaması durumunda, aşamalı geri dönüşlerin yaşanacağını vurguladı.