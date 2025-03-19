Derecik Köylüleri Domuz Sürülerinden Şikayetçi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde köylülerin başı domuz sürüsü ile dertte

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesindeki vatandaşlar, tarlalarına zarar veren domuz sürüleri başları dertte.

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde yaşayan çiftçiler, tarlalarına zarar domuz sürüsü ile başları dertte. Koryürek köyünde yaşanan bu olay, köylülerin tarımsal faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Köylüler, domuz sürülerinin tarlalara zarar vermesini önlemek için yetkililerden destek bekliyor. Bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması istiyorlar.

Son zamanlarda domuz sürülerinin tarlalarına zarar verdiğini belirten köylüler, domuzların özellikle gece saatlerinde tarlalara girerek ekili mahsulleri talan ettiğini ve büyük maddi kayıplara yol açtığını ifade etti. Domuz sürülerinin tarlalarda oluşturduğu tahribat nedeniyle büyük endişe duyduklarını dile getiren köylüler, domuz sürülerinin kontrol altına alınması ve tarlalarının korunması için acil önlemler alınmasını talep ediyor.