İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verildi.
Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alındığı, sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Derginin Karikatürü Nedenyle Toplatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?