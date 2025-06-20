Derince\'de Ağaçlık Alanda Yangın

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Deniz Mahallesi Ergenekon Caddesi'ndeki tır parkının yanındaki ağaçlık ve otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, tır parkındaki tankerlerin bulunduğu alana ulaştı. Araçlar, sürücüleri tarafından güvenli alana alındı.

Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, 3 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.