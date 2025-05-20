Derince\'de Kadın Silahla Yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde silahla yaralanmış halde bulunan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak'taki evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve giren ekipler, D.E'yi (32) karnından silahla yaralanmış halde buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
D.E'nin yaralanmasıyla ilgili araştırma devam ediyor.
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