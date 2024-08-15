Derince'de kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Derince'de kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

15.08.2024 16:20
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılar açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık yerlerde kumar oynanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kumar oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamak için kullanılan 157 oyun pulu, pompalı tüfek, pompalı tüfeğe ait 26 kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, 28 fişek, hassas terazi, esrar öğütücü, muşta ve çakı ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler T.G, Z.C.B, R.Ö. ve Y.A. yakalandı.

Kaynak: AA

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