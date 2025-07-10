Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 2025 yılının ilk hububat hasadı protokol üyelerinin katılımıyla başladı.
Fatih Mahallesi'ndeki bir tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katılan Kaymakam Esra Bozan, çiftçilerle sohbet ederek hasadın bereketli olmasını diledi.
Daha sonra biçerdöverler tarafından tarlada arpa hasadı yapıldı.
Etkinliğe, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Derinkuyu'da 2025 Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
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