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Derste öğrendiklerini sahada gördüler

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Kulübü öğrencileri saha gezileriyle derste öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu.

Ekonomi Kulübü öğrencileri bu çerçevede ilçede bulunan sentetik çuval ve big bag fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada öğrencileri misafir eden Mitat Güzel Mitatoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Güzel, çuval üretim yöntemi ve teknikleri ile ilgili bilgi verdi. Fabrikada öğrencilere hammaddeden tam mamule çuval üretimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim görevlisi Doç. Dr. Rafet Beyaz, "Bugün okulumuzun İşletme ve Ekonomi Kulübünden 20 öğrencilerimizle birlikte bir teknik gezi düzenledik. Bu plan çerçevesi içerisinde de çuval fabrikasını gezdik Erkan Güzel bey bize eşlik etti. Fabrikanın hammaddesinden ürün boyutuna kadar her aşamasını net bir şekilde gördük. Öğrencilerimizle birlikte özellikle somut bir çıktı elde etme noktasında önemli bir kazanım elde etmiş olduk. Oltu'ya böylesine değeri katan Murat ve Erkan Güzel beye çok teşekkür ediyoruz. İlçemiz kırsal bir yerde. Bu nedenle değer üretmemiz gereken bir yer. İlçenin kalkınması için gerekli değeri ürettikleri için teşekkür ederiz. Umarız ki, buna benzer teşebbüsleri sayısı daha da artar. Bundan sonrada farklı organizasyonlarda burayı ziyaret edeceğiz. Değer üretme noktasında bizlere fabrikanın kapıları sonun kadar açık olduğunu dile getirdiler. Bizler ve öğrencilerimiz kendilerine teşekkür ettik." dedi.

Öğrenciler derslerinde kazandıkları bilgileri sahada ve uygulamada görmekten dolayı mutlu olduklarını, deneyim kazandıklarını söylediler.