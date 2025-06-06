Dervişoğlu: Bayramda Birlik ve Huzur Temennisi

(ORDU) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Herkese bayram tadında nice bayramlar diliyorum. Bunu her bayram diliyorum ama biliyorum ki, ülkemizde de dünyada önemli sorunlar yaşanıyor. Çocuklarımızın yatağa aç girdiğini, emeklilerimizin tencerelerini kaynatamadığını, hanelerimizde bayram sevincinin layıkıyla yaşanamadığını biliyoruz" dedi.

Dervişoğlu, bayram namazını, Kurban Bayramı dolayısıyla gittiği Ordu'da Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Köyü'nde kıldı. Dervişoğlu'na İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da eşlik etti.

Bayram namazının ardından basın mensupları açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Bugün memleketimizdeyiz. Başta Türk-İslam aleminin ve insanlığın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Herkese bayram tadında nice bayramlar diliyorum. Bunu her bayram diliyorum ama biliyorum ki, ülkemizde de dünyada önemli sorunlar yaşanıyor. Çocuklarımızın yatağa aç girdiğini, emeklilerimizin tencerelerini kaynatamadığını, hanelerimizde bayram sevincinin layıkıyla yaşanamadığını biliyoruz. Öncelikle zulüm altındaki Müslümanlara, Cenabıallah'tan huzur ve refah temenni ediyorum. Esaret altındaki Türklere de hürriyet diliyorum" söyleminde bulundu.

Tüm müslüman alemine huzur ve güven dileyen Dervişoğlu, "Bayramı bayram gibi idrak edebilmenin huzuru içinde olmamız gerekirken, hürriyetinden de mahrum insanların yaşadığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Dolayısıyla herkese huzur, güven ve mutluluğu yanında hürriyet de temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

"Birtakım hadiseler bayramı bayram gibi idrak etmemize engel oluyor"

Dervişoğlu, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bayramların birliği, beraberliği ve kardeşliği sembolize eden, insanların birbiriyle kucaklaştığı, küslerin barıştığı günler olduğuna işaret eden Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama yaşadığımız birtakım hadiseler bayramı bayram gibi idrak etmemize engel oluyor. Dedelerin torunlarına, babaların ailelerine, annelerin-anneannelerin aile fertlerine mahcup olduğu, ekonomik sıkıntılar yüzünden de kendi görevlerini yapamadığı hissiyatı yaratan dönemler geçiriyoruz. Bütün bunların aşılması için birliğe, beraberliğe, huzura ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bu bayramın huzura, kardeşliğe, mutluluğa, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum. Milletimizin birliği, dirliği hususunda da Cenabıallah'a yalvarıp yakarıyorum. Bu olumsuz süreçlerden hem milletimizi hem bölge coğrafyasında yaşayan dindaşlarımızı koruyup, muhafaza eğlesin. Doğu Türkistan başta olmak üzere Türk soydaşlarımıza, Gazze başta olmak üzere Müslüman kardeşlerimize de bu bayramın yüzü suyu hürmetine de Cenabıallah'tan huzur niyaz ediyorum."

Siyaset konuşmayacağını vurgulayan Dervişoğlu, "Bugün memleketimdeyim. Rahmetli babamla 1977 senesindinde bir Ramazan Bayramı için buradaydım. Aradan tam 48 sene geçmiş. Rahmetli babam Ramazan Bayramı'nda buraya gelince, 'Kurban Bayramı'nda görüşmek üzere' demişti ama ömrü vefa etmedi. Bugün bu görevi deruhte ediyorum. Fatsa'nın Kabakdağı Köyü burası. Benim kendi köyüm değil ama kendimi bu köylü addetliğim için burada olduğumu da bilmenizi istiyorum" diye ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, bayram sonrası cami önünde vatandaşla bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası dertleşen Dervişoğlu, Kabakdağı Mezarlığı'nı da ziyaret etti.