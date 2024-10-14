Dervişoğlu'ndan Acemoğlu'na Tebrik

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu'nu tebrik etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları sebebiyle 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Türk bilim insanı Acemoğlu'nu yürekten tebrik ettiğini belirterek, "Bizlere yaşattığı bu gurur için şükranlarımı sunuyor, gelecekteki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.