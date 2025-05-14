Dervişoğlu'ndan Anıtkabir Ziyareti

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Gençliğe olan inancınızı; 'Bütün ümidim gençliktedir' sözlerinizle ifade ettiğiniz bu anlamlı günde, Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını, hürriyet tutkusunu ve size olan derin sevgisini gururla görüyor, yarınlara dair ümitlerimizi tazeliyoruz. Bizler Türk istikbalinin evlatları olarak ne zaman umutsuzluğa düşsek o kutlu sözlerinizi hatırlıyor, muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz" diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Lozan Park'ında partisinin grup toplantısını yaptı. Toplantının ardından partisinin Gençlik Kolları'yla Anıtkabir ziyaretinde bulunan Dervişoğlu, resmi törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dervişoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, büyük Türk Milleti'nin istiklal ve istikbal mücadelesine yön verdiğiniz, Samsun ufkundan doğan umut ışığınızın 106. yılında; bağımsızlık ve hürriyet sevdasını kalbinde taşıyan bir evladınız olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyorum. 19 Mayıs; bir milletin esarete boyun eğmeyeceğini, iradesine zincir vurulamayacağını, genç yüreklerde filizlenen bağımsızlık tutkusunun çağlara sığmayacak bir destana dönüştüğünü tüm dünyaya ilan ettiğiniz gündür. Milletin bağrından çıkan bir lider olarak, bizlere millet egemenliğine dayanan çağdaş ve demokratik bir Cumhuriyet emanet ettiniz. Bugün de bizlere düşen görev, emanet ettiğiniz bu büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ihanet ve kalkışma cüreti gösterenlere karşı; canımız pahasına korumak, her şartta yüceltmek ve gelecek nesillere onurla devretmektir.

Gençliğe olan inancınızı; 'Bütün ümidim gençliktedir' sözlerinizle ifade ettiğiniz bu anlamlı günde, Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını, hürriyet tutkusunu ve size olan derin sevgisini gururla görüyor, yarınlara dair ümitlerimizi tazeliyoruz. Bizler Türk istikbalinin evlatları olarak; ne zaman umutsuzluğa düşsek o kutlu sözlerinizi hatırlıyor, muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Törenin ardından Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Dervişoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.