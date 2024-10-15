Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Sert Yanıt

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Terör örgütünü devlet tasfiye eder. Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki " Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" açıklamasına X hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden tepki gösterdi. Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Terör örgütünü devlet tasfiye eder. Terörün bittiğini de devlet ilan eder! Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir!"