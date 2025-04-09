Dervişoğlu'ndan "Cunta" Açıklaması: "Bundan Alınacak, Gocunacak, Mahkemeye Açacak Bir Durum Ortada Yok. Bir Durum Tespitidir" - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan "Cunta" Açıklaması: "Bundan Alınacak, Gocunacak, Mahkemeye Açacak Bir Durum Ortada Yok. Bir Durum Tespitidir"

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetteki "cunta" tartışmalarına ilişkin, "Bu hükümetin icraatları nokta-i nazarından değerlendirildiğinde, geride bıraktığımız dönemler içerisinde yapılmış darbelere bağlı uygulamaların emarelerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bundan alınacak, gocunacak, mahkemeye açacak bir durum ortada yok. Bir durum tespitidir" değerlendirmesini yaptı.

09.04.2025 12:20
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(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetteki "cunta" tartışmalarına ilişkin, "Bu hükümetin icraatları nokta-i nazarından değerlendirildiğinde, geride bıraktığımız dönemler içerisinde yapılmış darbelere bağlı uygulamaların emarelerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bundan alınacak, gocunacak, mahkemeye açacak bir durum ortada yok. Bir durum tespitidir" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, "cunta" tartışmalarına ilişkin, "Polemiğe bir isimle çerçevelendirmenin bir anlamı yok. Bu hükümetin icraatları nokta-i nazarından değerlendirildiğinde, geride bıraktığımız dönemler içerisinde yapılmış darbelere bağlı uygulamaların emarelerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bundan alınacak, gocunacak, mahkemeye açacak bir durum ortada yok. Bir durum tespitidir" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı böyle bir görüşmeyi kabul ederse..."

Dervişoğlu, DEM Parti İmralı Heyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin soruya ise "Ben Türkiye'nin beklediklerine bakıyorum. Cumhurbaşkanı eğer böyle bir görüşmeyi kabul ederse hem ben hem de TBMM'deki grup başkan vekillerimiz hem de milletvekillerimiz gerekli açıklamayı yaparlar" yanıtını verdi.

"Mahir Polat derhal serbest bırakılmalı"

Devişoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutukluluğuna ve sağlık durumuna ilişkin soruya ise "Derhal serbest bırakılmalıdır. Çünkü Allah korusun, olumsuz bir şey olursa şayet, Türkiye bunun bedelini ödeyemez" yanıtını verdi.

"Gençler adına endişe duymayan kim var ise onlar vicdanını yitirmiş insanlardır"

Dervişoğlu, gençlerin yaşadığı tedirginlere dair soruyu ise "Gençler, istikballerini vize kuyruklarında arıyorlar. Hürriyet arayışları söz konusu olursa, hapishanelerle, gözetimaltılarıyla cezalandırıyorlar. Geleceklerine dair de büyük kaygılar yaşıyorlar. Bu kaygı ailelere de yayılmıştır. Gençler adına bu ülkede endişe duymayan kim var ise onlar vicdanını yitirmiş insanlardır." sözleriyle yanıtladı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan 'Cunta' Açıklaması: 'Bundan Alınacak, Gocunacak, Mahkemeye Açacak Bir Durum Ortada Yok. Bir Durum Tespitidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan "Cunta" Açıklaması: "Bundan Alınacak, Gocunacak, Mahkemeye Açacak Bir Durum Ortada Yok. Bir Durum Tespitidir" - Son Dakika
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