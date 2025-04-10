Dervişoğlu'ndan, Erdoğan'a Uyarı: "On Üç Yıl Önceki İlk 'Çözülme Sürecini' Engelleyen Aziz Milletimiz, Bugün Yapılmak İstenene de Geçit Vermeyecektir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dervişoğlu'ndan, Erdoğan'a Uyarı: "On Üç Yıl Önceki İlk 'Çözülme Sürecini' Engelleyen Aziz Milletimiz, Bugün Yapılmak İstenene de Geçit Vermeyecektir"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugünkü görüşme ile birlikte bu projenin ayıbı da, vebali de AK Parti'nin ve onun başı Recep Tayyip Erdoğan'ın boynundadır. Tek adam rejimi ve iktidarını ayakta tutabilmeyi hedefleyen Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum: On üç yıl önceki ilk 'çözülme sürecini' engelleyen aziz milletimiz, bugün yapılmak istenene de geçit vermeyecektir. ABD'de sizin seven, terör örgütünü de kollayan dostunuzun talimatıyla oturduğunuz o masada alınacak tüm kararlar, Türk Milleti'nin vicdanında yok hükmündedir. Unutmayın ki; tarih bu girişimi asla ama asla affetmeyecektir. Bunu bugün biz söylüyoruz, yarın da son sözü, büyük Türk milleti söyleyecektir" dedi.

10.04.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugünkü görüşme ile birlikte bu projenin ayıbı da, vebali de AK Parti'nin ve onun başı Recep Tayyip Erdoğan'ın boynundadır. Tek adam rejimi ve iktidarını ayakta tutabilmeyi hedefleyen Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum:  On üç yıl önceki ilk 'çözülme sürecini' engelleyen aziz milletimiz, bugün yapılmak istenene de geçit vermeyecektir. ABD'de sizi seven, terör örgütünü de kollayan dostunuzun talimatıyla oturduğunuz o masada alınacak tüm kararlar, Türk Milleti'nin vicdanında yok hükmündedir. Unutmayın ki; tarih bu girişimi asla ama asla affetmeyecektir. Bunu bugün biz söylüyoruz, yarın da son sözü, büyük Türk milleti söyleyecektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM heyeti arasında yapılan görüşmeye dair sosyal medya hesabından 'Büyük Türk Milleti bu girişimi asla affetmeyecek!' notuyla şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türk Milleti; ülkemiz, uluslararası bir planın uygulamaya sokulduğu yeni bir tehdit ile karşı karşıyadır. 'Yerli ve milli' etiketi ve 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla sunulan projenin aktörleri bugün sarayda bir araya geldi. Türk vatanını bölmeyi hedefleyen terörist Öcalan'ın ulakları, bugün, Türk Devleti ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü koruyup kollaması ve temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanı ile buluştu. Öncelikle ifade etmek isterim ki; terörün olmadığı bir Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın en büyük arzusudur. Ancak terörsüz Türkiye başka, teröre ve onu besleyenlere teslim olmak başka bir şeydir. Altı aydır devam eden bazı temas ve görüşmelere rağmen, aktörleri dışında, esas niyeti ve hedefi bilen kimse yoktur. Bugün yapılan görüşmenin ardından DEM Parti' den yapılan yazılı açıklamada da sis perdesi aralanmış değildir. Demokratik ve siyasal alanın güçlenmesinden kasıt nedir? Cumhurbaşkanı tarafından ne gibi sözler verilmiştir de terörist Öcalan'ın ulaklar umutlanmıştır?

"Bu gayrimeşru adımların Türkiye'ye hayır değil şer getireceği açıktır"

Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, okyanus ötesinde yazılan bir senaryonun figüranı olmaktan utanmalıdır. Türkiye için bir güvenlik ve beka sorunu olan, sözüm ona 'büyük kürdistan(!)' projesinde, Suriye ayağının temeli atılmaktadır. PKK terör örgütünün tüm yöneticileri Suriye'deki YPG ve PYD'ye kaydırılmışken, terörist Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Mazlum Abdi, Suriye'de özerk kürdistanin lideri sıfatıyla hem ABD'li komutanlarla hem de Şam'daki yeni yönetimle pazarlıklar yürütürken, bu gayrimeşru adımların Türkiye'ye hayır değil şer getireceği açıktır.

"Unutmayın ki; tarih bu girişimi asla ama asla affetmeyecektir"

Bugünkü görüşme ile birlikte bu projenin ayıbı da, vebali de AK Parti'nin ve onun başı Recep Tayyip Erdoğan'ın boynundadır. Tek adam rejimi ve iktidarını ayakta tutabilmeyi hedefleyen Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum:  On üç yıl önceki ilk 'çözülme sürecini' engelleyen aziz milletimiz, bugün yapılmak istenene de geçit vermeyecektir. ABD'de sizi seven, terör örgütünü de kollayan dostunuzun talimatıyla oturduğunuz o masada alınacak tüm kararlar, Türk Milleti'nin vicdanında yok hükmündedir. Unutmayın ki; tarih bu girişimi asla ama asla affetmeyecektir. Bunu bugün biz söylüyoruz, yarın da son sözü, büyük Türk milleti söyleyecektir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan, Erdoğan'a Uyarı: 'On Üç Yıl Önceki İlk 'Çözülme Sürecini' Engelleyen Aziz Milletimiz, Bugün Yapılmak İstenene de Geçit Vermeyecektir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
Suudi Arabistan’dan dikkat çeken parti görüntüleri Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç
Trump’tan İran’a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz
Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
Dört ülkenin büyükelçisi değişti Dört ülkenin büyükelçisi değişti
Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı

20:54 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
20:41 Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:16 Trump, Çin’e vergiyi yüzde 145’e çıkardı Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı
09:00 Araç sahiplerinin gözü pompada Akaryakıta bir indirim daha geliyor Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
08:57 Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar’dan yeni haber Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber
08:41 Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti
08:35 Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
08:33 Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
08:32 Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
08:18 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti
08:05 Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 21:35:34. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan, Erdoğan'a Uyarı: "On Üç Yıl Önceki İlk 'Çözülme Sürecini' Engelleyen Aziz Milletimiz, Bugün Yapılmak İstenene de Geçit Vermeyecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement