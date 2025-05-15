Dervişoğlu'ndan Tarım Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dervişoğlu'ndan Tarım Eleştirisi

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Türkiye'de son 25 yılda tarım politikalarının yetersiz olduğunu belirtti.

15.05.2025 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,"Cumhuriyetimizin bir asrını geride bıraktık ve cumhuriyet kurulduğu andan itibaren Türkiye'de eksik olan ne varsa onun ikmaline yönelik adımlar atılmış olmasına rağmen görüyoruz ki özellikle son çeyrek asırlık dönemde doğru düzgün bir tarım politikası inşa edebilmeye muvaffak olamamışız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını dair hazırladıkları soru önergelerine tatmin edici cevaplar alamadıklarını, kanun tekliflerini ise genel kurul gündemine getiremediklerini belirten Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

"Stratejik ürün planlaması yapması lazım"

Tarımda stratejik planlama yapılması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Yani size sordum da siz zaten söylüyorsunuz eğer limona ihracat yasağı gelmemiş olsaydı limon üreticileri bugün bu sıkıntılara düşmezdi. Aynı şeyi bütün stratejik ürünlerde de var işte fındıkta da benzerleri kayısıda da çekirdeksiz kuru üzümde de benzer uygulamalara şahitlik edebiliyorsunuz. Bir ülkenin tarım politikasını oluştururken önce envanterini belirlemesi ve buna uygun olarak beslenme alışkanlığına da bakılmak suretiyle stratejik ürün planlaması yapması lazım. Türkiye'de bu planlama hala yapılmadığı gibi Türkiye'de hala bir envanter dahi çıkarılamamış" ifadelerini kullandı.

"Son çeyrek asırdır doğru düzgün tarım politikası inşa edebilmeye muvaffak olamamışız"

1 yıldır tüm ülkeyi gezdiğini belirten Dervişoğlu, ülke genelinde üreticinin mutsuz olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Cumhuriyetimizin bir asrını geride bıraktık ve cumhuriyet kurulduğu andan itibaren Türkiye'de eksik olan ne varsa onun ikmaline yönelik adımlar atılmış olmasına rağmen görüyoruz ki özellikle son çeyrek asırlık dönemde doğru düzgün bir tarım politikası inşa edebilmeye muvaffak olamamışız. Anadolu'nun her yerinde dolaşıyorum, eskiden de gezerdim. Yeni genel başkan olunca başlamadım siyasete daha önceki dönemlerde Anadolu'ya çeşitli seyahatlerinde bulunuyordum. İşte Çukurova gelince çiftçinin memnun olduğunu görüyordum, Söke ovasını gittiğinde de memnuniyetsiz bir çiftçi kesimiyle karşılaşıyordum ya da aslen Karadenizliyim fındık üreticilerinin memnuniyetsizliğiyle karşı karşıya kalıyordum ama Malatya'ya gittiğimde kayısı üreticilerinin işte bu dönemki ekonomik şartlarda mutlu olduğuna dair izlenimler etmiyordum. 1 yıldır Türkiye'yi dolaşıyorum, 1 yıldır. Bir tek çiftçi kesiminin mutlu olduğunu gördüm o da Bursa Karacabey'deki incir üreticisi. Fındıkçı perişan, fıstıkçı perişan, kayısıcı perişan, ayçiçeği üreten perişan. Buğday, arpa üreten perişan biliyorsunuz beslenme alışkanlığımız hububat ve bakliyat üzerine. Bunları üretip de halinden memnun olan kimseye rastlamadım."

"232 soru önergesi vermişiz Tarım Bakanlığına"

Partisinin sorunları yerinde tespit edip TBMM gündemine taşıdığını belirten Dervişoğlu, "Sadece bu dönem 232 soru önergesi vermişiz Tarım Bakanlığına, dişe dokunur cevap aldığınızı söyleyebilmem mümkün değil. Yani bir soruyu soruyoruz, onlar mevzuata uygun bir biçimde bir cevap yazıyorlar. Limon üreticileri ile ilgili soru önergesine verilen cevap, limon üreticisini tatmin eden nitelikte mi? Değil. Ayrıca 20 tane araştırma önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşımışız. Sadece bu dönem tarımla ilgili 11 kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunmuşuz ama genel kurul gündemine getirememişiz" ifadesini kullandı.

"Yanlış politikalar, yanlış sistemlerden kaynaklıdır"

Politikaların yanlışlığında sistemin etkisi olduğunu belirten Dervişoğlu, "Tabii bütün bunlar kendi kendine olmuyor. Dedim ya yanlış politikalar, yanlış sistemlerden kaynaklıdır. Türkiye 2018'den itibaren Sayın Paçacı'nın da ifade ettiği gibi 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye tanımlanan ama dışarıdan bakıldığında her geçen gün tek adamla daha da evrilen bir sistemle yönetiliyor. Dolayısıyla milletin kaderi de devletin kaderinde tek adamın ve onun etrafındaki dar çevrenin iki dudağının arasından çıkan kararlara terk edilmiş durumda. Türkiye bunu aşmak mecburiyetinde. Türkiye konuşmak mecburiyetinde ve siyaset sahnesine çıktığımız günden itibaren de ben sürekli tıpkı geride bıraktığımız dönemlerin kahramanlarının söylediği gibi konuşan Türkiye'den bahsediyordum. Akademinin konuşması lazım, işte birliklerin konuşması lazım, üniversitelerin konuşmaları lazım, aydınların konuşmaları lazım, sanatçıların konuşmaları lazım. Çünkü Türkiye her geçen gün biraz daha otokrasiye yaklaşıyor. Yaklaşıyor diyorum, bu benim tesellim aslında; ne kadar otokratız ne kadar değiliz o da tartışma konusudur ama dünyanın bütün ülkelerinde otokrasilerin yenilebilmesi ve rejimlerini değiştirilmesinin yolu aydınların iradesinden geçiyor. Dolayısıyla bu ülkenin seçkinlerinin fikir değiştirmesi lazımdır. Bu ülkenin elitleri, bu ülkenin seçkinleri şayet fikir ve kanaat değiştirirlerse ondan sonra bürokrasi alanında da güvenlik bürokrasisinde, yargı bürokrasisinde de kapsamlı fikri değişikliklerin olacağı aşikardır. O sebeple işi siyaset alanın elbette ki sorunlara odaklanması lazım ama ana sorunun ne olduğu hususunu ıskalamaması lazım. Bizim yapmaya çalıştığımız o" dedi.

"Merkez siyasetin inşa edilmesi lazım Türkiye'de"

Merkez siyasetin inşası için çalıştıklarını söyleyen Dervişoğlu, şöyle deva etti:

"Bu nasıl inşa olur; bu geçmişte inşa oldu. Yani işçinin de mutlu mesut olduğu dönemler yaşadı bu ülke. Memurun da mutlu, mesut olduğu dönemler yaşadı. gençlerin geleceğine dair büyük umutlar beslediği geride bıraktığımız dönemler içerisinde arzulanan değil yaşanan bir halde, bunu yeniden gerçekleştirebilmek ve yeniden inşa edebilmek bizlere göre mümkün olmalıdır diye düşünüyorum. Ama bu bular arasında sıkıştırılmış siyasi bakış açılarıyla çizilebilecek işler değil. Dolayısıyla milletin bütün değerlerini toptancı bir tarih şuuruyla kavrayıp, kucaklayan siyasi bakış açılarına ihtiyaç vardır. Siyaset literatüründe bunun adı Merkez siyasettir. Merkez siyasetin inşa edilmesi lazım Türkiye'de. Eğer Merkez siyaseti inşa etmeye muvaffak olamazsak Adana'nın çiftçisi de Malatya'nın çiftçisi de Urfa'nın çiftçisi de tıpkı üniversite hocaları gibi, tıpkı geleceğine dair umutlarını yitirmiş gençler gibi mutsuz ve karamsar olurlar. Yapılması icap eden şey aslında sorulu odağında çözmekten geçiyor ve doğru bir bakış açısının taassup arınmış, gerçekçi, yaşadığımız çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere haiz bir bakış açısına sahip olmak gibi bir mecburiyet karşı karşıya bulunduğumuzu düşünüyorum. Aksi takdirde bugün önümüzde bulunan sorunlar tıpkı bir kar topu misali büyüyerek bir çığa dönüşme tehlikesi var."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Tarım Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama

20:19
Zelenski Türkiye’den ayrıldı Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Zelenski Türkiye'den ayrıldı! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
19:39
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
18:49
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan’ın yanıtı olay oldu
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
07:45
Motorine gece yarısı okkalı zam
Motorine gece yarısı okkalı zam
05:02
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
00:40
Şampiyon teknik adam Okan Buruk’tan Fenerbahçe maçı itirafı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
00:33
51 yıl sonra şampiyonlar Bologna, Milan’ı tek golle yıktı
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
00:22
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldırdı
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldırdı
00:20
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler Belediyeden açıklama geldi
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:12
Trump, İran’a komşusu Katar’dan seslenip iki yol sundu
Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 20:43:15. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan Tarım Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.