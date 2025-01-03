Dervişoğlu'ndan Terörle Mücadele Vurgusu

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti'nin İmralı heyetinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan görüşme trafiğini, "İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve onun sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman asla ve kat'a muhatap almayacaktır" sözleriyle eleştirdi ve DEM Parti heyetiyle görüşmeyeceklerini ilan etti. Dervişoğlu, "İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. İYİ Parti tarihin doğru yerinde konumlanmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından DEM Parti heyetinin MHP ile başlayan siyasi parti görüşme trafiğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"10 yıl önce ilk denemesi yapılan bugün ise yeni paradigma adı altında tekrar tedavüle sokulan ihanet planı, tek adam ve iktidarının devamı için Beştepe, Balgat ve İmralı'nın ortaklaştığı bir kalkışma olarak karşımızdadır. Geldiğimiz noktaya bir fikir ve eylem takibiyle varmışlardır. Önce Milli Mücadelenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisini devreden çıkarmışlar, sonra Cumhuriyet devletini, saraya peşkeş çekmişler, şimdi ise son hamle olarak, üniter idari yapımızı, etnik ve bölgesel parçalara ayırmak kararında ortaklaşmışlardır. Bahçeli ve Erdoğan'ın güç verdiği, teröristbaşının da katkı vereceğini vaat ettiği 'yeni paradigma' tam da budur.

"Kurdukları ittifakın hedefi, Atatürk'ün Türkiyesi'dir"

İktidarın kendisini devlete izafe etmesi, kendisini devletin bütünü zannetmesi, bu ihaneti bir devlet projesi diye dayatması, bu ithal senaryonun 'nesebi gayrı sahihliğini' ortadan kaldırmaz. Unutulmamalıdır ki Türklük; dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür. Yeni paradigmanın ortadan kaldırmak istediği, AK Parti ve DEM'in 100 yıllık parantez olarak addettikleri Cumhuriyetimizdir. MHP Genel Başkanı'nın da iştahla alkışladığı proje budur. Hedefi Türk devletidir. Mesele de aslına bakarsanız bu kadar basit ve nettir. Arsızlıkları öyle bir hale gelmiştir ki, eli kanlı bebek katili terör örgütü elebaşısı Büyük Türk Milletinin önüne barış güvercini diye çıkartılmaktadır. İYİ Parti olarak bizim, cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olmaz, olamaz.

"İYİ Parti tarihin doğru yerinde konumlanmaya devam edecektir"

İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve onun sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman asla ve kat'a muhatap almayacaktır. İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Sorunlarımızı konuşmaya değil, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız. Terörsüz bir Türkiye'ye değil, terör örgütlerinin ve teröristbaşının meşrulaştırılmasına karşıyız. Terörsüz Türkiye ambalajıyla sunulan, onursuz siyasetin karşısında dimdik duracak ve milletimizin bir kere daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz. Herkes emin olsun ki, İYİ Parti'nin durduğu yer, tarihin doğru yeridir ve İYİ Parti tarihin doğru yerinde konumlanmaya devam edecektir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Süreci vakarla izleyen milletimizin duygularına tercüman olmaya devam edeceğiz.

"İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır"

İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır. İYİ Parti, Türk milletinin aklını da, hakkını da, hukukunu da ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaktır. Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen... Kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla... Nerede verilecekse mecliste, meydanlarda, sokaklarda... İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve ilan ediyorum ki cephesidir. Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

"Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz"

Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin geleceği olan herkesi İYİ Parti'nin çatısı altında buluşmaya ve bu büyük milli mücadeleye katkı sağlamaya davet ediyorum. Operasyon aparatları milletin vicdanında her geçen gün çığ gibi büyüyen İYİ Parti'yi zaafa uğratmaya uğraşsa da yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Türk Milletini ve Türk Devletini bu karanlık tünelden çıkartacak ve yarının aydınlık ufuklarla buluşturacağız. Neferi olduğumuz büyük Türk milletine saygıyla arz ederim."

Dervişoğlu, açıklamasının ardından soru almadı.