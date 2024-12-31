Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl için umut ve sağlık dilekleriyle mesaj yayımladı.

31.12.2024 20:41
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ekmeğimizin, sağlığımızın ve neşemizin eksilmediği, hayallerimizin ve umutlarımızın gerçek olacağı bir yıl dilerim. Yeni yılınızı tebrik eder, bilvesile sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dervişoğlu mesajında, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti; her yeni yıl, büyük umutlarla karşılanır. Gelenin gidenden daha güzel bir yıl olması dilenir. Şüphesiz ben ve İYİ Partimiz de aynı güzel dilekler içerisindeyiz.

Geçtiğimiz yıl hepimizi üzen hadiseler yaşadık. Birçoğumuzun sofralarına daha az ekmek girdi. Adalet ne duruşma salonlarında ne de vicdanlarda tecelli etti. Sokaklar daha tekinsiz, evlerimiz daha neşesiz hale geldi. Daha çok ağacımız yakılıp kesildi. Emeklilerimiz sadece geçmiş güzel günleriyle teselli olabildi. İşçimiz, memurumuz ayların sonlarını getiremedi. Gençlerimiz ise beklentilerini ertelemeye devam etti. Aslına bakarsanız her birimizin ancak en çok gençlerin hayalleri eksildi.

Bugün sadece gelen yeni yılı karşılarken umutlarımıza tutunmak istiyoruz. Elbette 'Çok şükür hayattayız, sağlıklıyız' diyoruz. Derman bekleyenlere ve yakınlarına şifalar diliyoruz. Herkesin sağlığı daim, şifası tez olsun. Belki biraz sonra yılda en fazla birkaç defa kurabildiğimiz sofralarımıza oturacağız. Ailemizle veya dostlarımızla soframızdaki ekmeği paylaşacağız. Yeni yılda mutlu ve sağlıklı olmayı birbirimize temenni ederken; umutlarımıza ve hayallerimize kavuşmayı da dileyeceğiz.

Unutmayalım ki, yoksunluklarımız kaderimiz değildir. Soframızdan, neşemizden ve umutlarımızdan çalanların hayatlarımızdan eksilttikleridir. Millete karşı yerine getirilmeyen vazifelerin neticesindeki hiçbir olumsuz hadise, kader sıfatıyla geçiştirilemez. Yenilen kul hakkı, bir kader meselesi değildir.

Ne mutluluk verici bir tesadüftür ki; bu yeni yıl, bizleri Ramazan'a kavuşturacak olan mübarek üç aylar ile aynı gün başlayacak. Her insanın kaderinin kendi çabasına bağlı olduğuna iman edenler olarak; milletlerin kaderinin de kendi çabalarına bağlı olduğuna inanıyoruz. Kahramanca verdiğimiz Kurtuluş Mücadelemiz, Cumhuriyeti kurabilmemiz, esaret zincirlerini kırıp atabilmemiz de işte o çabaya bağlı idi. Kader deyip geçemez, alın yazısı deyip susamazdık.

Evet, her şey çabalarımıza bağlıdır. Temennimiz; hepimize reva görülen bu yoksulluk, yoksunluk, yolsuzluk, yasak ve yalan sarmalından kurtularak; mutlu, huzurlu, zengin ve güçlü Türkiye'ye kavuşmaktır. Ekmeğimizin, sağlığımızın ve neşemizin eksilmediği, hayallerimizin ve umutlarımızın gerçek olacağı bir yıl dilerim. Yeni yılınızı tebrik eder, bilvesile sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: ANKA

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