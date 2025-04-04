Dervişoğlu'ndan Yeniçağ Ziyareti

(İSTANBUL) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Gazeteciliğin adeta suç sayıldığı bu dönemlerde, demokrasi mücadelemize önemli katkılar sağlayan Yeniçağ gazetesini ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için 27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Ahmet Çelik 'e teşekkür ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniçağ gazetesinin İstanbul ofisini ziyaret ederek İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik ile bir araya geldi. Dervişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gazeteciliğin adeta suç sayıldığı bu dönemlerde, demokrasi mücadelemize önemli katkılar sağlayan Yeniçağ Gazetesi'ni ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için 27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Ahmet Çelik'e teşekkür ediyorum"