Dervişoğlu, Nikah Şahidi Oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Protokol Müdürü Emre Yurdagül ile Cansel İçin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, Yurdagül ile Cansel çiftinin Ankara'da bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldığı belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın kıydığı nikahta, Dervişoğlu da şahitlik yaptı.