Dervişoğlu, Özdağ İçin Adliyeye Gidecek

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek amacıyla yarın Çağlayan Adliyesi'ne gideceğini açıkladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe baş kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Yarın sabah dava arkadaşlarımla birlikte Çağlayan Adliye'sinde olacağım. Bu ceberrut iktidarın maskesini indirmek boynumuzun borcu olsun" dedi.