Dervişoğlu: Siyasi Açıklama Yapmam

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Zahide Yetiş\'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle

Muhabir: Halil YATAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(KIRŞEHİR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Dini bir vecibeyi yerine getirdik. Ben camiinin kapısında veya avlusunda bile olsa siyasi açıklama yapmam. O sebeple böyle bir farkımız var diğerlerinden" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için Kırşehir'e gitti. Dervişoğlu, Kırşehir Ahi Evran Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ahilik Müzesi'ni gezidi. Dervişoğlu, müze çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TÜSİAD'ın "Her şey yolunda gitmiyor" yönündeki açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" sözleri sorulan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Dini bir vecibeyi yerine getirdik. Ben biliyorsunuz camiinin kapısında veya avlusunda bile olsa siyasi açıklama yapmam. O sebeple böyle bir farkımız var diğerlerinden. Teşekkür ederim."