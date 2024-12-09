Destici'den Suriye vurgusu - Son Dakika
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Destici'den Suriye vurgusu

BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'de Türkmen varlığına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

09.12.2024 01:16
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Suriye'deki Türkmen varlığına her şartta sonuna kadar sahip çıkmalıyız. En mühimi de sınır boylarımızı ne pahasına olursa olsun terör unsurlarından arındırmalı ve bir terör devleti kurulmasına asla geçit vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık iktidarının sona erdiğini belirtti.

Hem Türkiye hem Suriye için hem de bölge barışı için Suriye'deki PKK/YPG/PYD'nin varlığının büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önem atfettiği, Fırat'ın batısındaki Tel Rıfat'tan sonra, Münbiç'in de Türkiye destekli SMO'nun kontrolüne geçmesi şart. Hatta bu harekatı bizzat Türkiye sevk ve idare etmelidir. Münbiç niye önemli? Münbiç Suriye'nin hatta Orta Doğu'nun en önemli sentetik uyuşturucu üretim ve nakliye merkezidir. PKK-YPG'nin en ciddi finansmanı buradan sağlanıyor."

Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Rejim Ordusu, doğudan çekilirken elindeki yerleri Rusya'nın isteği doğrultusunda YPG'ye bıraktı. Suriye rejiminin çekilmesiyle, CENTCOM/YPG, Suriye'nin yüzde 40'ını kontrolüne aldı. Son günlerde tamamen devraldığı yerler arasında petrol zengini Deyrezor da var. Türkiye, tehdit ve tehlike olarak gördüğü İsrail'in ileride buralara el koyma hamlelerine karşı, aynı zamanda petrol rezervi itibarıyla büyük önem arz eden bu bölgede de 'aktif' olmalıdır. Ayrıca, Suriye'deki Türkmen varlığına her şartta sonuna kadar sahip çıkmalıyız. En mühimi de sınır boylarımızı ne pahasına olursa olsun terör unsurlarından arındırmalı ve bir terör devleti kurulmasına asla geçit vermemeliyiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Destici, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Münbiç, Suriye, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici'den Suriye vurgusu - Son Dakika

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