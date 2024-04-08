Dev firmalar çevreyi kirletirken suçüstü yakalandı
KOCAELİ - Kocaeli'de EAE Elektronik ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. çevreyi kirletirken suçüstü yakalandı. Toplamda 929 bin 170 TL para cezası kesilen firmalardan birinin, bacasındaki torba filtrelerin yüksek sıcaklıktan sebebiyle yanması sonucu, diğerinin ise bertaraf edilecek maddenin vidanjöre yüklendiği esnada çevre kirliğine sebebiyet verdiği belirlendi.
Dilovası'nda bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu EAE Elektronik firmasına ait fabrikadan gökyüzüne yükselen turuncu duman tedirgin etmişti. Turuncu dumanın, tesisin havuzundaki maddenin bertaraf gönderilmek üzere vidanjöre dolum işlemi esnasında ortaya çıktığı belirlendi.
Bir diğer olay ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çolakoğlu grubuna ait Çolakoğlu Metalurji A.Ş. firmasında yaşandı. Fabrikanın bacasından çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Fabrika bacasındaki torba filtrelerin yüksek sıcaklık sebebiyle yanması sonucu, siyah duman çıktığı tespit edildi.
Suçüstü yakalanan dev firmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri gerekli incelmeleri tamamladı. Tespit edilen aykırılıklarla ilgili iki tesise ayrı ayrı 464 bin 585 TL olmak üzere toplamda 929 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.
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