Dev Pandalar Çin'e Dönüyor

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ADELAİDE, 15 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Adelaide kentinde bir kargo uçağına yüklenmeden önce görüntülenen dev panda, 15 Kasım 2024.

Dev panda Wang Wang ve Fu Ni, 15 yıl sonra Çin'e dönmek üzere Avustralya'dan ayrıldı. Dev pandalar cuma günü saat 06.30'da bir kargo uçağıyla Güney Avustralya'dan hareket etti. (Fotoğraf: Adelaide Hayvanat Bahçesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)