Devamsızlık Yapmayan Öğrencilere Ödül - Son Dakika
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Devamsızlık Yapmayan Öğrencilere Ödül

Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi'nde devamsız öğrencilere ödüller verildi, 13 öğrenci hediye kazandı.

25.02.2025 16:56
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Devamsızlık yapmayan öğrenciler ödüllendiriliyor

KIRŞEHİR - Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi'nde devamsızlık yapmadan eğitimine devam eden öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrencilerin okula düzenli devam etmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ödüllendirme sistemi çerçevesinde, devamsızlık yapmayan öğrenciler teşvik amaçlı okul yönetimi kararıyla ödüllendiriliyor. 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi ilk yarısında devamsızlık yapmadıkları tespit edilen 13 öğrenci, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 13 öğrenci arasından yapılan kura ile bir öğrenci tablet alırken 12 öğrenci de bir dönem boyunca ücretsiz yemek ve şehir dışı gezi ödülüne sahip oldu. Okul idaresi devamsızlık yapan öğrencilerin okullarına dönmesini amaçladığı ödül yöntemiyle eğitim kalitesinin artmasını ve öğrencilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Okul İdarecisi Hakan Vahapoğlu, yapılan çalışmayla sosyal ve kültürel yönden öğrencilerin gelişimlerine katkı sunduklarını açıkladı. Vahapoğlu açıklamasında; "Okulumuzda devamsızlığı azaltabilmek için öğrencilerimizi üretime de teşvik ediyoruz. Döner sermayemizde düzenli çalışıyor. Çalışan çocuklarımız iş hayatına daha iyi adapte olurken aynı zamanda devamsızlıkta yapmıyor. Akademik, Kültürel ve Sosyal faaliyetleri arttırarak öğrencileri okulda tutuyoruz" dedi.

13 öğrenci arasında yapılan kurada tablet kazanan 9. sınıf öğrencisi Rahmi Demir ise neden devamsızlık yapıldığını anlamadığını belirttiği açıklamasında, aldığı ödülün kendisini mutlu ettiğini söyledi. Demir, liseden sonra ise elektrik elektronik bölümü okumak istiyor.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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