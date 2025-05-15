Develer İçin Önlem İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Develer İçin Önlem İstedi

Develer İçin Önlem İstedi

Ali Kayahan, develerinin güvenliği için yolda 'Dikkat deve çıkabilir' tabelası talep ediyor.

15.05.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır- Şanlıurfa sınırındaki Karacadağ'da besicilik yapan 58 yaşındaki Ali Kayahan, yetiştirdiği develeri olası kazalardan korumak için kara yoluna resimli ve "Dikkat deve çıkabilir" yazılı tabela konulmasını istiyor.

Sönmüş yanardağ Karacadağ'ın çevresindeki bölgede deve yetiştiriciliği yapan Ali Kayahan, kışın 4 ay ahırda bakımını yaptığı develeri, geri kalan 8 ay ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Ovabağ ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin kırsal Demirci mahalleleri arasındaki bölgede otlatıyor.

Yakın zamana kadar ulaşım ve taşımacılıkta da yararlanılan develeri besleyen Kayahan, hem develerin hem de sütünün satışından gelir elde ediyor.

Kayahan, yaylada otlarken Diyarbakır-Viranşehir kara yoluna çıkan develerinden 10'unu son 3 yılda meydana gelen iki kazada kaybetti.

İki kazada 5'er devesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kayahan, geriye kalan 25 devesinin can güvenliği için kara yolunda önlem alınmasını istiyor.

Resimli tabela talebi

Çocukluğundan bu yana deve yetiştiriciliğiyle uğraşan Ali Kayahan, AA muhabirine, dedelerinden kalan develerin neslini sürdürdüklerini belirterek, kışın ahırda beslediği develeri ilkbaharın gelişiyle Karacadağ yaylalarında otlattıklarını söyledi.

Develerinden vazgeçmediğini, tüm zorluklarına rağmen onları beslemeye devam ettiğini belirten Kayahan, bölgedeki tek sıkıntının develerin kara yoluna çıkması olduğunu ifade etti.

Kayahan, "Develer yola çıkıyor. Yolda tabela olmadığı için de kaza oluyor. Yetkililerden bu kara yoluna üzerinde deve resmi bulunan, 'Deve çıkabilir' yazılı tabela konulmasını istiyoruz." dedi.

Daha çok Kurban Bayramı'nda kurbanlık olarak ya da adak kurbanı olarak deve satışı yaptığını, turistik amaçlı gezinti için de develeri yavrusu ile bir arada satın alanların olduğunu anlatan Kayahan, satışını yaptığı deve sütüne de ilginin yüksek olduğunu kaydetti.

Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a gitmek için kara yolundan gecen sürücü Adil Üzmez de "yola deve çıkabileceğini belirten bir tabela" konulması halinde bu bölgede develerin varlığıyla ilgili farkındalık oluşacağına işaret ederek, "Biz de buradan geçerken develeri gördük hatta fotoğraflarını çektik. Daha öce televizyonda görüyorduk develeri, ilk kez burada canlı görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Karacadağ, Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Tarım, Çevre, Yaşam, Kaza, Deve, Son Dakika

Son Dakika Güncel Develer İçin Önlem İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu İsrail’in vahşeti kamerada Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu! İsrail'in vahşeti kamerada
Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
Yusuf Yazıcı’nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray kiralık göndermişti Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu Galatasaray kiralık göndermişti! Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu

12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
16:32
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
16:32
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
16:27
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
16:15
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
16:10
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
15:59
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
15:59
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 12:49:50. #7.12#
SON DAKİKA: Develer İçin Önlem İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.