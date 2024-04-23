Develi ilçesinde meyve suyu yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meyve suyu yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 GM 072 plakalı tır, Tekir Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildi.
Sürüklenen tır, beton mikserine çarparak durabildi, dorsede bulunan meyve suları yola savruldu.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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