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Develi'ye Yeni Huzurevi

Develi\'ye Yeni Huzurevi

Kayseri'nin Develi ilçesinde Fatma Turan Aksu Huzurevi için protokol imzalandı.

13.05.2025 16:15
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Kayseri'nin Develi ilçesine yapılacak Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası devri ve işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik binasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile bağışçı Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret AŞ arasında Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası devri ve işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü için imza töreni düzenlendi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret AŞ adına hayırsever Turan Aksu ile hayırsever Suat Köylüoğlu katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, yaşlıların kendi kaderleriyle baş başa kalmamaları adına bir sorumluluk hissedenlerin hayata geçirdiği projeden mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç ise hayırsever Turan Aksu'nun dördüncü kez hayırseverliğe imza attığını anımsatarak, "Kayseri'miz hayırseverleriyle anılan bir şehir. Develi'miz ondan geri kalmaz. Biz hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Aksu ise kazandığının tamamını Allah nasip ettiği takdirde hayır işlerinde kullanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağışçı Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret AŞ işbirliğinde 50 kişi kapasiteli, iki katlı ve bahçeli Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Develi ilçesinde hayata geçirilecek.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turan Aksu, kayseri, Güncel, Develi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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