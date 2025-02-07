Devlet Bahçeli: 6 Şubat 2023 Tarihinden Bu Yana Depremden Etkilenen İllerimiz Çok Şükür Yeniden ve Jet Hızıyla İnşa Edildi

Güncel

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinden bu yana depremden etkilenen illerimiz çok şükür yeniden ve jet hızıyla inşa edildi" ifadesini kullandı.

Dün kalp kapakçığı yenilenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Son günlerde Ege Denizi'nde sık sık meydana gelen depremlere de değinen Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Tam iki yıl önce Türkiye ve Türk milleti asrın felaketi olarak tarif ve tanımı yapılan büyük bir yıkıma maruz kaldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ardışık depremler ülkemizi can evinden vurdu. 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz depremin ağır tahribatlarıyla sarsıldı. Acılarını hala yüreğimizde taşıdığımız ve sayıları 54 bini bulan kardeşimiz hayatını kaybederken 107 bin kardeşimiz de yaralandı. Hayaller toprak altında kaldı. Nice umutlar, nice özlemler, nice yaşama sevinç ve hedefleri kesintiye uğradı ve kayboldu. Ancak, 'Orada kimse var mı?' sorusuna refakat eden insanüstü arama-kurtarma çalışmalarıyla; soğuğun, karanlığın ve ağır enkazın kalın örtüsü günbegün aralandı ve hatta parçalandı. Hayat ışığı taş, beton ve moloz yıkıntılarıyla kapansa da Türkiye'miz tek yürek olup felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu.

"Dedikodu muslukları kesildi"

İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat'ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi. Hakikaten 6 Şubat depremlerinin kapsam ve kuvveti çok şiddetliydi. Fakat Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşma kudreti bundan çok daha diri, zinde ve güçteydi. Aziz milletimiz devletiyle el ele verdi. Enkazdan nemalanmak, felaketten çıkar elde etmek amacıyla yalanla yoldaş olmaktan utanmayanların, gerçekleri saptırmaktan ve karamsarlığı aşılamaktan başka gündemleri bulunmayanların milli ruhun ayaklanışı karşısında propaganda kaynakları kurudu, dedikodu muslukları kesildi.

"Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır"

6 Şubat 2023 tarihinden buyana depremden etkilenen illerimiz çok şükür yeniden ve jet hızıyla inşa edildi. Gıpta edilecek bir çalışmayla depremzede vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti yeni yuvalarına kavuştu. İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu yılsonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine inşallah ulaşılmış olacaktır. Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır. Hala bunca hizmeti görmekten kaçınanları, yapılan eserleri hiçe sayanları, verilen emekleri boşa görenleri, dökülen alın terlerini ve ödenen bedelleri hafife alanları ciddiyetsiz, samimiyetsiz, sorumsuz ve art niyetli değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek başlıca vicdani ve insani görevimizdir. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek bile, onların arkada bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, deprem bölgesini eskisinden çok daha güvenli, dayanıklı ve güzelliklerle donanmış hale getirmek elbette haysiyet meselemizdir."

" İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir alınmalı"

Muhalefet partili belediye başkanlarına deprem konusunda çağrıda bulunan Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasıyla birlikte tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmak, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmek acil bir ihtiyaçtır. Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak beka ölçüsünde mecburiyettir. Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur. Türkiye'miz deprem kuşağındadır. Bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir coğrafi gerçektir. Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere gözümüzü kapatarak herhangi bir soruna göğüs germek veya çözüm getirmek söz konusu değildir.

"Büyük Türk milletini gönülden ve hürmetle tebrik ediyorum"

Son iki yıl içinde geceli gündüzlü muhteşem bir mücadele örneği sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanımızı, ilgili tüm bakanlarımızı, bürokratlarımızı, milli duyarlılık timsali bir kısım sivil toplum kuruluşumuzu, bilcümle devlet görevlilerimizi ve büyük Türk milletini gönülden ve hürmetle tebrik ediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayata veda eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Rabbim'den niyazım odur ki, ülkemizi ve milletimizi altından kalkılamayacak felaket, musibet, kaza ve belalardan esirgeyip korumasıdır."