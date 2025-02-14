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Devlet Bahçeli Taburcu Oldu

Devlet Bahçeli Taburcu Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'tan beri tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu edildi. 6 Şubat’ta kalp kapağı ameliyatı geçiren Bahçeli’nin sağlık durumu iyi.

14.02.2025 12:55  Güncelleme: 12:58
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir özel hastanede 4 Şubat'tan beri tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün taburcu edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Bahçeli, 2 gün sonra burada ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

6 Şubat'ta yapılan ameliyattan 3 gün sonra yazılı açıklama yapan Bahçeli, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabb'ime şükrediyorum" dedi. Bahçeli, ameliyat olduğu hastaneden taburcu edildi.

MHP: KISA ZAMANDA MESAİSİNE BAŞLAYACAK

MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır" denildi.

Öte yandan Bahçeli, 15 Ocak 2016 tarihinde aynı hastanede açık kalp ameliyatı olmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli Taburcu Oldu - Son Dakika

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