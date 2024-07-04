Devlet Desteğiyle Kurulan Meyve Bahçesi Üzüm Salkımı Gibi Meyve Veriyor - Son Dakika
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Devlet Desteğiyle Kurulan Meyve Bahçesi Üzüm Salkımı Gibi Meyve Veriyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde devlet desteğiyle meyve bahçesi kuran çiftçi Alpaslan Sarıboğa'nın diktiği kiraz ağaçları, 'üzüm salkımı gibi' meyve veriyor. Sarıboğa, 2012 yılında Tutak Kaymakamlığının 'Meyve Yetiştiriciliği ve Geliştirilmesi Projesi' desteğiyle kurduğu meyve bahçesinde birçok ürün yetiştiriyor. Sezonda toplamda 5 ton ürün elde eden Sarıboğa, meyveleri kentteki manav, market ve müşterilerine satarak kazanç sağlıyor. Kiraz hasadının başladığı bahçede, bu sene 1,5 tona yakın kiraz bekleniyor.

04.07.2024 11:13
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde devlet desteğiyle meyve bahçesi kuran çiftçi Alpaslan Sarıboğa'nın diktiği kiraz ağaçları, "üzüm salkımı gibi" meyve verdi.

Palandöken köyünde yaşayan çiftçi Alpaslan Sarıboğa, 2012 yılında Tutak Kaymakamlığının "Meyve Yetiştiriciliği ve Geliştirilmesi Projesi" desteğiyle 3 dekarlık alana kurduğu meyve bahçesinde elma, şeftali, ceviz, kiraz, erik, üzüm ve ayva gibi birçok ürün yetiştiriyor.

Sarıboğa, sezonda toplamda elde ettiği yaklaşık 5 ton ürünü kentteki manav, market ve müşterilerine satarak kazanç sağlıyor.

İlkbahar aylarının yağışlı geçmesinin ardından önceki yıllara göre verimin fazla olduğu ve 200 ağacın bulunduğu meyve bahçesindeki kirazlar olgunlaşmaya başladı.

"Fidelerime baktım, büyüttüm ve bu duruma getirdim"

"Üzüm salkımı gibi" meyve veren kiraz ağaçlarındaki ürünleri köylülerin yardımıyla toplayan çiftçi Alpaslan Sarıboğa, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır köyde meyve ürettiğini söyledi.

Devlet tarafından verilen fidelerle meyve bahçesini kurduğunu ve üretime devam ettiğini belirten Sarıboğa, "Fidelerime baktım, büyüttüm ve bu duruma getirdim. Şu anda meyvelerini alıyorum. Meyve bahçesi yaklaşık 3 dekar arazi üzerine kurulu. 15 kiraz ağacı, 5 çeşit elma ağacı, 4 çeşit armut ağacı, 4 çeşit erik ağacı, üzüm, şeftali ve kayısı ağaçlarım var. Buranın ikliminde yetişen hemen hemen büyün meyve ağaçları var. Hepsinden de verim alıyorum." diye konuştu.

Sarıboğa, kentte kışların uzun sürdüğünü ancak meyve üretmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, bu girişiminde başarılı olduklarını dile getirdi.

"Emek verirsen karşılığını alırsın"

Bu sene meyvelerde iyi bir verim beklediklerini anlatan Sarıboğa, şunları kaydetti:

"Kiraz hasadımız başladı. Bu sene verim çok güzel. Kirazlarımız üzüm salkımları gibi. İklim şartları ne kadar zor olsa da biz bu ürünleri yetiştiriyoruz. Herkesin de bu işi yapmasını istiyoruz. Yapılmayacak bir şey değil. Emek verirsen karşılığını alırsın. Bugün 6-7 kişi kirazları topluyoruz ama yarın daha kalabalık olabiliriz. Kendi ihtiyaçlarımızı aldıktan sonra fazla kalan meyveleri satıyoruz. Göz hakkı olduğu için köylülere de veriyoruz. Bu sene 1,5 tona yakın kiraz bekliyoruz."

Yaz boyunca armut, elma, erik, şeftali ve cevizlerin de hasadını yapacaklarını ifade eden Sarıboğa, "Meyvelerimiz organiktir ve siparişleri fazla olduğu için ürünler elimizde kalmıyor. 200'e yakın meyve ağacımız var. İnşallah bu işi daha da büyüteceğiz. Bu meyve bahçesinden hariç babamdan kalma 2 dekarlık başka bir meyve bahçem daha var. O bahçe de 50 yıllık ve oradan da aynı verimi alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Devlet Desteğiyle Kurulan Meyve Bahçesi Üzüm Salkımı Gibi Meyve Veriyor - Son Dakika

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