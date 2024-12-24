Devlet Korumasındaki 718 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi

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DEVLET korumasında yetişen 718 genç, kura çekilişiyle kamu kurumlarına yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536'ya ulaştırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanarak yetişen 718 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katıldı. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Göktaş, gençlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Bizler çocuklarımıza sadece bir gelecek sunmuyoruz; aynı zamanda onlara bir vizyon, bir umut ve sonsuz bir inanç kazandırıyoruz. Devletimizin şefkat eli, çocuklarımızın her zaman yanındadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu töreni de devletimizin 'Hiçbir evladımız yalnız değildir' ilkesinin en güzel yansımasıdır. Bu kapsamda bakanlık olarak, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine destek oluyoruz. Çocuklarımızın sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurumlarımızda yetişen gençlerimizin kendi geleceklerini inşa etmelerine büyük bir mutlulukla destek oluyoruz. Onların güçlü bireyler olarak topluma katılmaları, yalnızca onların değil, ülkemizin de geleceğine yapılan bir yatırımdır" diye konuştu.

'170 BİN 357 ÇOCUĞUMUZA AİLELERİNİN YANINDA DESTEK OLUYORUZ'

Bakan Göktaş, koruma altında bulunan çocuklar için eğitimden sağlığa, spor ve kültürel faaliyetlerden sosyal hizmetlere kadar geniş kapsamlı projeler hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, çocuklarımıza aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında bulunan 1366 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde 14 bin 561 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile bugün 10 bin 374 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına güvenle devam ediyor. Geçici ve profesyonel koruyucu aile modellerini hayata geçirerek koruyucu aile çalışmalarımızı daha da ileri taşıyoruz. 'Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti'miz ile 170 bin 357 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek oluyoruz. SED'den yararlanan 41 bin 417 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için 'Okul Destek Projesi'ni yürütüyoruz. Her bir çocuğun yeteneklerini keşfetmesi için oluşturduğumuz mentorluk sistemiyle, hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için sporu ve sanatı bir yaşam biçimi haline getirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda, yaklaşık 2 bin 229 çocuğumuzu farklı sanat dallarıyla, 6 bin çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Şu an, 2 bin 134 çocuğumuz spor hayatını lisanslı olarak sürdürürken, 46 çocuğumuz milli sporcudur. Bu yıl, 421 çocuğumuz üniversiteye yerleşti" ifadelerini kullandı.

'2024'TE 1329 GENCİMİZİ KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRDİK'

Bakan Göktaş, çocukların eğitim, müzik, sanat ve spor alanındaki başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "2024 yılında, devlet korumasında yetişen 1329 gencimizin kamu kurumlarına yerleştirilmesini gerçekleştirerek, bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536'ya ulaştırdık. Diğer yandan, özel sektör istihdamlarını teşvik etmek için 5 yıl boyunca SGK primlerini devlet olarak biz karşılıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 13 bin 906 özel sektör istihdam teşviki sağladık. İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimleriyle koruma altında olan ve SED hizmetinden faydalanan 8 bin 423 çocuğumuzu mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine yönlendirdik" dedi.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilerek devlet korumasından yararlanan 718 gencin ataması gerçekleştirildi.