Devlet Türk Sanatları Yarışması 22'ncisi için başvurular başlıyor - Son Dakika
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Devlet Türk Sanatları Yarışması 22'ncisi için başvurular başlıyor

Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın 22'ncisi için başvurular 4 Mart'ta başlayacak. Yarışma, geleneksel el sanatlarından hüsnühat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kalem işi ve katı kategorilerinde düzenlenecek. Seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda ödül kazanan eserlere toplamda 882 bin lira para ödülü verilecek. Başvurular, 6 Mayıs'ta sona erecek.

02.03.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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Türk sanatlarını destekleyerek gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan Devlet Türk Sanatları Yarışmasının 22'ncisi için başvurular 4 Mart'ta başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki yılda bir düzenlenen yarışma bu yıl yine genç yeteneklere odaklanacak.

Geleneksel el sanatlarından hüsnühat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kalem işi ve katı' kategorilerinde düzenlenecek yarışma ile özellikle gençlerin gelenekten yararlanarak özgün eserler üretmeleri teşvik edilecek.

Seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda her kategoride başarı ödülüne layık görülen üç esere ayrı ayrı 30 bin lira, sergileme ödülüne layık görülen 42 esere yine ayrı ayrı 6 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Ödül sahiplerinin başarı ve sergileme belgesi de alacağı yarışmanın toplam para ödülü ise 882 bin lira olacak.

Son başvuru 6 Mayıs

Türkiye'nin köklü kültür mirasının en zarif çizgilerinin geleceğe aktarılmasına imkan sunacak yarışmanın başvuruları 4 Mart'ta başlayacak ve 6 Mayıs'ta sona erecek

Katılmak isteyenler şartnameye e-Devlet bağlantılı "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden çevrim içi ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Türk Sanatları Yarışması 22'ncisi için başvurular başlıyor - Son Dakika

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