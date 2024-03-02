Türk sanatlarını destekleyerek gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan Devlet Türk Sanatları Yarışmasının 22'ncisi için başvurular 4 Mart'ta başlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki yılda bir düzenlenen yarışma bu yıl yine genç yeteneklere odaklanacak.
Geleneksel el sanatlarından hüsnühat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kalem işi ve katı' kategorilerinde düzenlenecek yarışma ile özellikle gençlerin gelenekten yararlanarak özgün eserler üretmeleri teşvik edilecek.
Seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda her kategoride başarı ödülüne layık görülen üç esere ayrı ayrı 30 bin lira, sergileme ödülüne layık görülen 42 esere yine ayrı ayrı 6 bin lira para ödülü takdim edilecek.
Ödül sahiplerinin başarı ve sergileme belgesi de alacağı yarışmanın toplam para ödülü ise 882 bin lira olacak.
Son başvuru 6 Mayıs
Türkiye'nin köklü kültür mirasının en zarif çizgilerinin geleceğe aktarılmasına imkan sunacak yarışmanın başvuruları 4 Mart'ta başlayacak ve 6 Mayıs'ta sona erecek
Katılmak isteyenler şartnameye e-Devlet bağlantılı "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden çevrim içi ulaşabilecek.
Son Dakika › Güncel › Devlet Türk Sanatları Yarışması 22'ncisi için başvurular başlıyor - Son Dakika
Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda bulunurken, son dönemdeki galibiyet serisini devam ettirmek ve şampiyonluk yolunda hata yapmamak için büyük bir mücadele verecek. Galatasaray, deplasman performansıyla da dikkat çekiyor ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Beşiktaş'ın evindeki galibiyet şanssızlığını kırmak için ise büyük bir çaba sarf edecek.
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