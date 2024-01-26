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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yatırılmaya başlandı - Son Dakika
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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yatırılmaya başlandı

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığı belirtildi.

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yatırılmaya başlandı
26.01.2024 - 10:42,
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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yatırılmaya başlandı - Son Dakika
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