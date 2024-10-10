Devrek\'te Çevre Temizliği Devam Ediyor

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara sağlıklı ve temiz çevre sunulması amacıyla cadde ve sokaklarda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Roman vatandaşların yaşadığı Ağalar Mahallesi Şirin Evler bölgesinde zabıtanın katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Katı atıkların, hurdaların ve çöplerin toplandığı çalışmalarda, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları istendi.