Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Söz konusu görüntülerin doğru olmadığı tespit edildi - Son Dakika
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Söz konusu görüntülerin doğru olmadığı tespit edildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Söz konusu görüntülerin doğru olmadığı tespit edildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sürücüyle jandarma personeli arasındaki tartışmayı gösterdiği iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Görüntülerdeki şahsın Jandarma Genel Komutanlığı ile bir ilişkisi olmadığı ve olayın kurgu olduğu tespit edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını hedef alan manipülasyon kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

10.06.2024 21:09
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "bir sürücüyle jandarma personeli arasındaki tartışmayı gösterdiği" iddia edilen görüntünün doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntülerdeki şahsın Jandarma Genel Komutanlığı ile bir ilişkisi bulunmadığı ve görüntülerdeki olayın kurgu olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını hedef almak maksadıyla yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Söz konusu görüntülerin doğru olmadığı tespit edildi - Son Dakika

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