Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi iddiası provokasyon amaçlı

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından, 'Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi' başlığıyla paylaşılan görüntüler provokasyon amaçlıdır. Bahse konu görüntüler 2021 yılına ait olup konuşmayı yapan M.M. isimli yabancı uyruklu şahıs, emniyet güçleri tarafından 2021 yılında gözaltına alınarak sınır dışı edilmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.