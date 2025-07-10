Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 20 Temmuz'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın ???????(2025-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2025-DGS adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Sınav 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.