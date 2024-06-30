DGS Sınavı Tamamlandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi.

DGS, 81 il ve Lefkoşa'da uygulandı. Sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişi görev yaptı.

300 binden fazla adayın başvurduğu sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi.