DHKP/C Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltında

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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'nin sözde gençlik yapılanmasının etkinliklerine katıldıkları ve İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda ölü ele geçirilen terörist Pınar Birkoç'la toplantı yaptıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturmada, Taceddin Erol Şahin isimli örgüt üyesinin dijital materyallerine ilişkin incelemede 23 şüphelinin DEV-GENÇ yapılanmasının 55. yıl etkinliklerine katıldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, bu etkinlikleri sosyal medyada paylaşmalarının yanı sıra 6 Şubat'taki terör saldırısında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahla ateş açan ve ölü ele geçirilen Birkoç'la toplantı ve etkinliklere katıldıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında tespiti yapılan şüphelilerden 6'sının tutuklu olduğu 1'inin ise öldüğü anlaşıldı.

Savcılığın 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen polis ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel doküman ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.