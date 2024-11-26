DHL Uçağı Düşmesi Soruşturmasına Uluslararası Katkı

Güncel

VİLNİUS, 26 Kasım (Xinhua) -- DHL kargo uçağının Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düşme nedenini belirlemeye çalışan ekibe Almanya ve İspanya'dan müfettişlerin de katılacağı açıklandı. Söz konusu açıklama pazartesi günü Litvanya Adalet Bakanlığı Ulaştırma Kazaları ve Olay İnceleme Bölümü Direktörü Laurynas Naujokaitis tarafından yapıldı.

Baltık Haber Servisi'nin bildirdiğine göre Naujokaitis, "Alman güvenlik makamlarının, güvenlik soruşturmasına katılmak üzere 4 müfettiş görevlendirdiği ve bu müfettişlerin şu anda Litvanya'ya doğru yola çıktıkları bilgisini aldık" dedi.

İspanya'nın da soruşturma için 2 uzman göndereceğini belirten Naujokaitis, bu uzmanların da Litvanya'ya gelmek üzere yolda olduklarını söyledi.

Naujokaitis, soruşturmanın yalnızca havacılık güvenliğine odaklanacağını ve en az bir yıl sürebileceğini vurguladı.

Naujokaitis, uçağın ABD'de üretilmiş olması nedeniyle ABD Havacılık İdaresi'nin de kazadan haberdar edildiğini de belirtti.

İspanyol havayolu şirketi Swift Air'e ait olan Boeing 737-476 (SF) tipi uçak, Almanya'nın kargo şirketi DHL adına Leipzig kentinden havalanmış, iniş sırasında ise Vilnius Havalimanı yakınlarındaki bir apartmana çarpmıştı. Kazada bir pilot hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.