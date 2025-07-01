DHS'ten İranlı Hacker Tehdidine Yanıt

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), İran'la bağlantılı "hacker" grubunun, "Başkan Donald Trump'ın yakın çevresinden yetkililerin çalınan e-postalarını sızdırmakla tehdit etmesine" tepki gösterdi.

DHS bünyesindeki Siber ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) X sosyal medya hesabından, Reuters'ın İran'la bağlantılı hackerlarla ilgili iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "yabancı bir düşmanın, çalındığı varsayılan ve doğrulanmayan materyali yasa dışı şekilde kötüye kullanmakla tehdit ettiği" belirtildi.

Bunun, Trump'a ve çalışanlarına yönelik "karalama kampanyası" olduğu savunulan açıklamada, "Bu sözde siber saldırı, dijital propagandadan başka bir şey değildir ve hedefler tesadüfi olamaz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "suçluların bulunacağı, yargılanacağı ve benzer olayların hoşgörülmeyeceği" belirtildi.

Reuters haber ajansı, İran'la bağlantılı hackerların, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles dahil, Trump'ın çevresindeki yetkililerin e-postalarını "çaldığı ve yayınlamakla tehdit ettiği" iddiasında bulunmuştu.