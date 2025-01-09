Dibeybe'den Avn'a Tebrik

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Lübnan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı tebrik etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformdan yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Dibeybe'nin Avn'ı tebrik ederek, Lübnan'a ve halkına istikrar ve refah dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Avn'ın ise Libya ile Lübnan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki umutlarını ifade ettiği kaydedildi.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.